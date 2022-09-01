В Тюмени пройдет выставка работ Марка Шагала

Выставка «Три эпохи Марка Шагала» откроется в Тюмени 8 сентября

В музейном комплексе имени Словцова в Тюмени 8 сентября откроется выставка «Три эпохи Марка Шагала». Об этом сообщает «Тюменская линия».

В экспозицию вошли 100 работ художника, часть из них составляют иллюстрации к роману Николая Гоголя «Мертвые души». На выставке также можно будет увидеть работы, связанные с библейской тематикой и пребыванием Шагала во Франции.

Ранее в Нальчике открылась выставка художницы Имары Аккизовой, организатором которой выступил Союз художников Кабардино-Балкарии. Она будет проходить до 11 сентября в галерее «Малахитовая шкатулка». Работы Аккизовой сочетают в себе элементы живописи и прикладного искусства. Она посвятила работы своей матери, народному художнику Кабардино-Балкарии Сияре Аккизовой.