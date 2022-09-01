Посол России высоко оценил содействие Турции в достижении мира с Украиной

Посол России Ерхов высоко оценил содействие Турции в достижении мира с Украиной

Россия высоко оценивает содействие Турции в достижении мира в нынешнем конфликте с Украиной. Об этом заявил российский посол в Анкаре Сергей Ерхов в интервью турецкому изданию Yeni Şafak.

«Мир — это то, к чему мы все стремимся, и усилия Турции и ее руководства по поиску решения путем переговоров, например, в Украине, заслуживают самой высокой оценки», — заявил Ерхов.

По его словам, «Турция неустанно работает в этом направлении и в целом добивается успеха». «Для этого достаточно вспомнить встречу трех министров иностранных дел в Анталии или переговоры в стамбульском дворце Долмабахче», — заявил российский дипломат.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара решила продолжать поддерживать Киев. Так, министр обороны Украины Алексей Резников позвонил министру национальной обороны Хулуси Акару по случаю Дня победы 30 августа и Дня вооруженных сил Турции и выразил свои поздравления.