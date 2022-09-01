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Пенсионерка чуть не погибла из-за осы в бокале с вином

Metro: залетевшая в бокал с вином оса ужалила 73-летнюю британку в язык

Фото: unsplash

73-летняя Дженни Бутман из Великобритании чуть не погибла, когда залетевшая в бокал с вином оса ужалила ее в язык. Об этом сообщает Metro.

Соседи пригласили пенсионерку и ее мужа на барбекю в сад своего дома. Женщина пила вино и внезапно почувствовала боль в ротовой полости. «Я выплюнула вино и почувствовала жгучую боль на языке, он сильно распух. Мне было трудно дышать, потому что мои дыхательные пути были перекрыты, меня тошнило, и у меня был забит нос», — вспоминает Бутман.

Спустя 25 минут на помощь к британке прибыли парамедики. Они сделали пострадавшей три укола адреналина, а затем срочно доставили ее в больницу, где ей поставили капельницу с калием. «Я думаю, тогда мы не осознавали, насколько все серьезно. Я бы попросила отвести меня домой и положила бы кубик льда на язык. Врачи в больнице сказали, что мне очень повезло», — призналась Бутман.

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После анафилактического шока пожилая женщина провела два дня в больнице. Ее язык оставался опухшим в течение четырех дней после укуса, но сейчас женщина полностью поправилась.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина с детьми долгое время не могли выйти из дома из-за осиного роя. По словам брата женщины, он несколько раз пытался вызвать специальные службы, но ни одна из них не отреагировала на обращения.

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Алиса Удовик
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