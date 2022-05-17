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Агрессивные осы несколько дней не выпускали женщину и детей из дома

В Солфорде женщина и дети несколько дней не могли выйти из дома из-за осиного роя

Фото: 현덕 김 / Pexels

В британском городе Солфорд, графство Большой Манчестер, женщина с детьми долгое время не могли выйти из дома из-за осиного роя. Об этом пишет издание Manchester Evening News.

Мать пострадавшей рассказала, что агрессивные насекомые несколько дней не выпускают на улицу ее дочь и внуков. Она добавила, что осы уже начали проникать в дом, и предположила, что их гнездо находится на чердаке.

По словам брата женщины, он несколько раз пытался вызвать специальные службы, но ни одна из них не отреагировала на обращения.

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«Я читал в интернете, что, ужалив, осы оставляют запах, и на него слетаются их сородичи, которые видят потенциальную угрозу в человеке и могут напасть, чтобы защитить матку. Опасность еще и в том, что большое количество укусов может оказаться смертельным», — поделился опасениями мужчина.

Ранее сообщалось, что уроженка Великобритании умерла от анафилактического шока после укуса осы во время обеда в ресторане на испанском побережье Коста-Бланка. По данным медиков, остановка сердца произошла из-за анафилактического шока.

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Евгения Черкасова
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