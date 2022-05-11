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68-летняя женщина умерла от укуса осы во время обеда в ресторане

В Испании 68-летняя уроженка Великобритании умерла от укуса осы во время обеда в ресторане

Фото: Julian Stratenschulte / Globallookpress.com

Уроженка Великобритании умерла от анафилактического шока после укуса осы во время обеда в ресторане на испанском побережье Коста-Бланка. Об этом сообщает Daily Mail.

Днем в понедельник, 9 мая, 68-летняя женщина обедала в гастропабе, когда ее неожиданно ужалила оса. Британке сразу же стало плохо — у нее случился анафилактический шок. На место сразу вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие в ресторан парамедики начали оказывать пострадавшей помощь на террасе заведения, а затем переместили ее в служебный автомобиль, где она скончалась от остановки сердца.

Когда полицейские приехали, британка уже была мертва.

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В большинстве случаев укусы пчел, ос и шершней не опасны для жизни человека, хотя могут быть очень болезненными. Однако в группе риска находятся люди, у которых есть аллергия на укусы насекомых. У них могут начинаться проблемы с дыханием, появляться отеки лица и горла, а также критически увеличиваться пульс и падать артериальное давление. В этом случае человек может умереть менее чем за десять минут.

Ранее сообщалось, что в Камбодже пятилетний мальчик скончался в результате нападения целого роя ос, его бабушка получила серьезные травмы. Как рассказал замначальника местной полиции Чуон Саманг, на бабушку и внука напали около 30 ос и нанесли им множество укусов в лицо, шею и грудь.

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Евгения Черкасова
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