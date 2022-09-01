Стали известны условия трансфера российского игрока в «Челси»

«Чемпионат»: трансфер Захаряна в «Челси» можно оплатить после закрытия трансферного окна

Стали известны условия перехода российского полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Прямо сейчас клубам надо успеть войти в систему TMS до закрытия трансферного окна в Лондоне. При получении денег в последующие дни трансфер активируется в данной системе и будет зарегистрирован», — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

Утром 1 сентября появилась информация, что переход Захаряна не состоится из-за санкций, введенных Великобританией в отношении России. Любые попытки «Челси» оплатить трансфер игрока будут заблокированы.

Захарян выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист отметился одним забитым мячом в пяти встречах. Хавбек также принял участие в четырех матчах сборной России.