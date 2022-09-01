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Глава МАГАТЭ допустил встречу с жителями Энергодара

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что делегация агентства может встретиться жителями Энергодара

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси допустил, что делегация агентства может встретиться с жителями Энергодара. Об этом он заявил журналистам на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), передает РИА Новости.

«Моя команда остается, поэтому будет возможность поговорить с ними», — заявил Гросси.

Ранее глава МАГАТЭ рассказал о результатах осмотра ЗАЭС. По его словам, за первый день специалистам удалось собрать много информации и увидеть «ключевые вещи».

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября. Агентство поставило целью визита осмотр ЗАЭС, инспекция имеет исключительно технический характер.

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Алевтина Запольская
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