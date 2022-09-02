Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию

«Ъ»: итальянский винный дом Antinori приостановил поставки в Россию

Итальянский винный дом Antinori, чьи основные поместья сосредоточены в Тоскане, приостановил поставки в Россию. Решение может быть связано с нежеланием Antinori работать с РФ «из-за геополитического кризиса». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Antinori основан в 1385 году, производитель считается одним из старейших винных домов Италии. Площадь виноградников в стране занимает более 700 гектаров. По словам собеседников издания, у поставщика могли осложниться отношения с дистрибутором MBG Wine. Однако с санкциями Евросоюза (ЕС), запрещающими поставлять в Россию алкоголь дороже 300 евро за единицу, приостановка не связана.

Глава совета директоров MBG Wine Ирина Фомина подчеркнула, что контракт с Antinori сохраняется, но поставки действительно приостановлены. Причину она раскрывать не стала. По ее словам, у дистрибутора есть запас «полностью обеспечивающий планы продаж», и потребности в дополнительных поставках нет.

Ранее сообщалось, что Грузия решила сократить экспорт вина в Россию и в течение пяти лет уменьшить долю страны в общем объеме поставок за рубеж до 40 процентов. В первой половине 2022 года Россия осталась главным покупателем грузинского вина — на нее приходилось 58 процентов экспорта.