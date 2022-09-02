В Британии предупредили о риске применения ядерного оружия

В британском парламенте заявили о риске применения ядерного оружия в ближайшее десятилетие

Риск применения тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет возрос, заявил председатель комитета по обороне палаты общин британского парламента консерватор Тобиас Эллвуд, передает радиостанция Times Radio.

По его словам, страны переживают очень трудное десятилетие. «Наш мир изменится. Я подозреваю, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет», — предупредил он. По мнению политика, Великобритании нужен сильный лидер. «Британия должна сделать шаг вперед, пока остальные страны бездействуют или рассчитывают на британское лидерство», — добавил он.

23 августа глава МИД Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс заявила, что готова при необходимости применить ядерное оружие. По ее мнению, это является «важной обязанностью премьер-министра».