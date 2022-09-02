Руководителя выдавшего детям грамоты с гербом Украины детсада в Чите уволили

В Чите уволили руководителя детсада, в котором детям выдали грамоты с гербом Украины

Руководителя детского сада № 73 в Чите, в котором детям за участие в конкурсе вручили грамоты с гербом Украины, уволили. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки Забайкалья, пишет News.ru.

Также уволили и учителя, работавшего в этой организации. Причиной произошедшего в ведомстве назвали халатность и безответственное отношение педагога и руководителя.

«Учредитель дошкольной организации — Комитет образования Читы — в ходе служебной проверки подтвердил факт халатности педагога и руководителя, формального отношения к должностным обязанностям. По данным учредителя, сотрудник и руководитель уволены», — объяснили в министерстве.

Инцидент с грамотами произошел в конце августа во время конкурса «Мистер и мисс лето — 2022». После того как родители обратились в детский сад с претензиями, сотрудники образовательного учреждения попросили всех срочно сдать выданные детям грамоты обратно.

Позднее Минобрнауки Забайкальского края заявил о проведении проверки в образовательном учреждении.