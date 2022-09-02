В США заявили о подготовке с 2014 года украинских солдат к войне с Россией

Глава SOCOM Кларк рассказал о семилетней подготовке Украины к войне с Россией

Глава Командования специальных операций США (SOCOM) Ричард Кларк, который на этой неделе уйдет в отставку, заявил, что американская армия семь лет готовила Силы специальных операций (ССО) Украины к войне с Россией. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

По словам Кларка, в прошлом году украинская бригада ССО создала и обучила «роту сопротивления», в которую вошли жители Херсона, Запорожья и Донбасса. «С нашей помощью они наращивали потенциал, профессионализм и увеличивали численность», — подчеркнул он.

Кларк также заявил, что российским военным нужно «оглядываться, потому что вы не знаете, где находится угроза».

В июле генерал Брайан Фэнтон рассказал, что SOCOM продолжает обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) «нестандартным» методам ведения боевых действий. «Нестандартные методы ведения боевых действий при выполнении задач по защите страны — это визитная карточка наших Сил специальных операций, и мы очень хорошо умеем это делать», — ответил военачальник. Он также отмечал, что США помогали Украине с этим с 2014 года.

