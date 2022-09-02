Выявлены гендерные различия во влиянии загрязнения воздуха

UBC: женщины оказались более склонны к вредному воздействию выхлопных газов

Команда канадских ученых из университетов Манитобы и Британской Колумбии (UBC) выявила гендерные различия во влиянии на организм загрязнения воздуха. Выяснилось, что на женщин вредное воздействие выхлопных газов существеннее. Выводы работы будут представлены на Международном конгрессе Европейского респираторного общества в Барселоне, сообщает Medical Xpress.

В исследовании приняли участие пять мужчин и пять женщин, обе группы были некурящими. В течение четырех часов испытуемым давали вдыхать фильтрованный воздух, а затем такое же количество времени — воздух, загрязненный выхлопным газом дизельных двигателей в различных концентрациях.

В результатах анализов специалисты заметили в крови участников 90 белков, которые сильно отличались у женщин и мужчин. Некоторые из этих белков отвечали за воспалительные процессы, свертываемость крови, а также играли роль в возникновении сердечно-сосудистых заболеваний и болезней иммунной системы. Больше всего проблемам со здоровьем, а также негативному воздействию загрязненного воздуха, оказались подвержены женщины.

В августе 2022 года сотрудники Университета Дьюка (США) заметили, что загрязнение воздуха, чаще встречающееся в городе, может приводить к нарушениям в развитии мозга вызывая, например, аутизм.