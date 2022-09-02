Французский газовый гигант уйдет из России

Французский производитель Air Liquide заявил об уходе из России

Один из крупнейших в мире производителей промышленных газов Air Liquide решил уйти из России. О выходе из проектов и прекращении деятельности в стране с 1 сентября 2022 года компания сообщила на своем сайте.

Французский газовый гигант подписал меморандум о взаимопонимании с местным менеджментом, согласно которому Air Liquide передает ему управление своим бизнесом в стране. Компания отмечает, что решение об уходе с рынка должно быть одобрено российскими регулирующими органами.

В России в Air Liquide работает около 720 человек. Производитель плотно работал с российскими металлургами «Евраз», «Северсталь» и «Металлоинвест». На долю России приходилось менее одного процента оборота всей группы.

Ранее развитие бизнеса в России прекратил еще один производитель промышленных газов — немецкая Linde. Компания заявила о решении в конце марта 2022 года, причиной стали военные действия России на Украине. Linde уточнила, что продолжает следить за ситуацией вокруг Украины и будет полностью соблюдать международные санкции в отношении России.

Немецкая компания вышла из совместного с «Северсталью» предприятия (СП) по производству теплообменников для газоперерабатывающей промышленности и СПГ и также покинула проект Амурского горно-химического комбината (ГХК) СИБУРа. Кроме того Linde отказалась от совместного с «Газпромом» строительства завода «Балтийский СПГ».