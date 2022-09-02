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В России предложили учредить День грибника

RT: депутат из Петербурга Крупник предложил официально учредить День грибника 3 октября

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил официально учредить День грибника. По всему миру неформально отмечается он 3 октября. Также парламентарий хочет учредить Всероссийский фестиваль грибов и ягод. Об этом сообщает RT.

«Сбор даров леса — это не столько способ получить дополнительные сезонные продукты в свой рацион, сколько способ активного отдыха на природе, возможность с пользой побыть на свежем воздухе со всей семьей», — отметил Крупник.

Депутат добавил, что в России традиция сбора лесных грибов и ягод пользуется огромной популярностью. Движение, по его словам, не пользуется поддержкой государства, однако носит стихийный характер.

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«В данной связи прошу вас рассмотреть инициативу об официальном закреплении празднования Дня грибника, который отмечается неформально по всему миру 3 октября, а также об учреждении празднования Всероссийского фестиваля грибов и ягод, который бы стал местом встречи и обмена опытом среди любителей сбора даров природы нашей страны», — подчеркнул политик.

28 июня президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Позже российский лидер постановил отмечать День среднего профессионального образования — 2 октября.

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Юлия Мискевич
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