Путин учредил новый праздник в России

Президент Путин постановил отмечать 2 октября День среднего профессионального образования

Президент России Владимир Путин постановил отмечать 2 октября День среднего профессионального образования. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, новый праздник учрежден в целях развития и популяризации среднего профессионального образования.

Ранее с соответствующим предложением выступило Минпросвещения России. В министерстве подчеркнули, что памятная дата станет ярким событием для всех причастных к этой сфере, прежде всего преподавателей и мастеров, которые занимаются подготовкой будущих рабочих кадров.

Ранее глава государства подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Согласно документу, праздник установлен в целях сохранения традиционных семейных ценностей, а также духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.