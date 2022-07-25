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Путин учредил новый праздник в России

Президент Путин постановил отмечать 2 октября День среднего профессионального образования

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин постановил отмечать 2 октября День среднего профессионального образования. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, новый праздник учрежден в целях развития и популяризации среднего профессионального образования.

Ранее с соответствующим предложением выступило Минпросвещения России. В министерстве подчеркнули, что памятная дата станет ярким событием для всех причастных к этой сфере, прежде всего преподавателей и мастеров, которые занимаются подготовкой будущих рабочих кадров.

Ранее глава государства подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Согласно документу, праздник установлен в целях сохранения традиционных семейных ценностей, а также духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

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Сергей Истомин
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