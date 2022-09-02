Информация об оставшихся без двигателей КамАЗах оказалась недостоверной

Информация об оставшихся без двигателей российских КамАЗах оказалась недостоверной

Информация о том, что российские КамАЗы остались без двигателей, оказалась недостоверной.

Украинский политик Антон Геращенко в своем Telegram-канале заявил, что российские КамАЗы остались без двигателей. «Детали: китайская компания Weichai Power Co. Ltd приостановила свои поставки. Причина — власти КНР предостерегли корпорацию от сотрудничества с подсанкционной компанией РФ, пишут росСМИ. Теперь только пешком по бездорожью. Все ближе россияне к корням, к ходокам и лаптям», — написал он.

При этом в первоисточнике — издании «Известия» — со ссылкой на три анонимных источника сообщается, что китайская моторостроительная корпорация Weichai прекратила поставки двигателей российскому КамАЗу, которые устанавливали на газомоторные модели поколения К4 (в частности, на современный газовый тягач 5490 на СПГ) и на автобусы НефАЗ, работающие на метане. В статье утверждается, что завод рассматривал вариант их установки на автомобили поколения К3 после прекращения сотрудничества с американской Cummins.

Представитель КамАЗа Олег Афанасьев сообщил, что производство грузовика 5490 на СПГ завершится в этом году. Однако, по его словам, у завода уже готов автомобиль на замену — это КамАЗ-54901 на СПГ поколения К5. По его словам, на эту модель будут ставить камазовский рядный шестицилиндровый двигатель Р6 (самый современный дизельный двигатель в России), доработанный для работы на газе. Взаимодействие с Weichai и другими поставщиками он не прокомментировал.

Руководитель проектов SBS Consulting Алена Хайретдинова также отметила, что Weichai для КамАЗа важный партнер, однако у российского производителя есть наработки в части газовых двигателей Р6. «Учитывая нынешнюю макроэкономическую ситуацию, плюс в том, что, несмотря на меньшую износостойкость, отечественные двигатели могут быть обеспечены сервисным обслуживанием и ремонтом с использованием оригинальных запасных частей», — подчеркнула она.

Российские госзаказчики отмечают, что не столь активно закупают экотранспорт. В «Ростелекоме» рассказали, что тяжелые автомобили в принципе составляют небольшую долю автопарка, а автомобили КамАЗа — всего около одного процента. В РЖД тоже практически не используют автомобили на ГМТ, сообщил представитель монополии. Сведений об оставшихся без двигателей КамАЗах нет как в СМИ, так и на сайте компаний.

Информация о прекращении поставок китайских двигателей КамАЗу получила широкое распространение в СМИ. Издания и агентства при этом уточняют, что речь идет об определенном поколении техники. Кроме того, сообщается об использовании двигателя Р6 собственного производства.

