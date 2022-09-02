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Лукашенко сравнил принуждение к труду в Белоруссии с крепостным правом

Лукашенко отказался считать контроль за перемещением работников крепостным правом

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал руководителей сельскохозяйственных предприятий за работу с кадрами. Политику, при которой сотрудник может самостоятельно менять место работы, глава государства назвал «полным бардаком и разболтанностью», передает Telegram-канал «Пул первого».

«Кадры и их движение — под контролем. А не то, что: все бросил, "ай, я пойду". А сам получил образование за государственный счет. Перемещение должно быть под контролем руководителя», — подчеркнул Лукашенко.

Сравнивая ситуацию с крепостным правом, которое в Российской империи отменили в 1861 году, Лукашенко отказался считать таковым принуждение к труду на полях, но подчеркнул, что контроль за движением сотрудников является вопросом независимости республики.

Ранее президент потребовал нарастить эффективность молочного производства. По его мнению, лучший способ выполнить такой приказ — больше доить коров. «Давайте больше надоев. Тогда будет и выше рентабельность», — объяснил он.

До этого Лукашенко призвал привлечь к работе в полях милицию и армию, поскольку силами работников сельскохозяйственных предприятий выполнить поставленные планы не удается.

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Платон Щукин
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