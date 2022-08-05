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Лукашенко потребовал заставить работать в полях милицию и армию

Лукашенко потребовал привлечь к уборочной кампании в Белоруссии милицию и армию

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал власти Поставского района за средние темпы уборочной кампании и потребовал от местных чиновников привлечь к работе в полях всех, кого только возможно. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Милиция, армия — заставь работать всех! Война ведь хуже, чем железная дисциплина. Война начинается тогда, когда мы нюх теряем и перестаем работать», — обратился он к подчиненным.

Также Лукашенко решил научить местных начальников обращаться с кормами. Он возмутился тем, что «сенаж попадает в ямы, его заливает дождями», а далее начинает усиливаться падеж скота. Вопрос с сохранностью кормов президент взял под особый контроль и пригрозил наказанием, если ситуация повторится.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев допустил снижение урожая зерна из-за ряда факторов. Среди них он перечислил сложности с поставками комплектующих к иностранной технике иностранного производства, дожди, ветры, влажность и холодную весну.

На прошлой неделе Bloomberg сообщил об ожидающемся в США рекордном урожае пшеницы. В Северной Дакоте, главном штате США по производству зерна, готовы к беспрецедентным 49,1 бушеля на акр. Из-за этого фьючерсы на яровую пшеницу упали на 33 процента по сравнению с маем.

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Платон Щукин
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