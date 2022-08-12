Лукашенко приказал больше доить

Лукашенко: предприятия должны наращивать прибыль за счет производства, а не поднятия цен

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предприятия должны наращивать прибыль за счет эффективного производства, а не поднятия цен. Об этом сообщает БЕЛТА.

Так он отреагировал на предложение председателя Миноблисполкома Александра Турчина поднять цены на молочную продукцию, чтобы улучшить экономическое положение предприятий. Турчин добавил, что в стране по целому ряду продукции убыточное производство.

«Так молоко и кефир люди в основном и берут. Ты же экономист. Что будем делать с пенсионерами? Что тут говорить. Рассчитывать на то, что цены вырастут. Давайте больше надоев. Тогда будет и выше рентабельность», — сказал Лукашенко, приказывая больше доить коров.

Ранее стало известно, что жители частных домов в Белоруссии сообщают о проблемах с покупкой колотых дров. Очереди растягиваются на четыре месяца, а частники продают товар по значительно более высоким ценам.