В МИД России высказались о признании ЛНР и ДНР другими странами

МИД России: Москва не намерена навязывать ближневосточным странам признание ЛНР и ДНР

Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак заявил, что Москва не намерена

навязывать ближневосточным странам признание независимости Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, это должно быть суверенным решением любого независимого государства.

«Естественно, мы можем только приветствовать подобные шаги. В отличие от наших западных партнеров, не собираемся никому их навязывать», — пояснил Кинщак.

Ранее МИД Сирии сообщил, что страна решила признать независимость ДНР и ЛНР. 21 февраля указ о признании ДНР и ЛНР подписал президент России Владимир Путин. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

