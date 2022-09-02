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Производитель чая Lipton задумал закрыть завод в России

«Известия»: производитель чая Lipton задумал закрыть завод и распродать оборудование

Фото: Viola Lopes / Globallookpress.com

Производитель чая Lipton, уходящая с российского рынка компания Ekaterra задумала закрыть завод и распродать оборудование. Об этом стало известно газете «Известия».

Чай под брендами Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производить в России к концу текущего года, после этого продажа продукции будет прекращена. Саму фабрику скорее всего закроют, а вопрос, касающийся оборудования, пока обсуждается. Возможность возвращения холдинга на российский рынок или продажи бизнеса российскому инвестору на данный момент не рассматривают.

Ekaterra объявила об уходе с российского рынка в начале августа. В компании объяснили решение тем, что «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес».

В конце августа производитель чая и сахарозаменителей Milford — немецкая Laurens Spethmann Holding — ушел с российского рынка. Владельцем «дочки» холдинга, ООО «Милфорд», стал его гендиректор Илья Блинов.

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Платон Щукин
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