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В Мелитополе произошла серия мощных взрывов

ТАСС: около пяти мощных взрывов произошли в Мелитополе, сработала ПВО

Cерия из пяти мощных взрывов произошла в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«В городе слышны многочисленные взрывы. Подробности позже», — написал в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

29 августа также сообщалось, что Мелитополе произошло пять взрывов. Отмечается, что звуки взрывов было слышно около 17:00 в районе кинотеатра «Победа», расположенного к северу от центра города.

До этого украинские спецслужбы попытались устроить теракт на ЛЭП в Мелитополе. Рогов рассказал, что специалисты-взрывотехники предотвратили теракт, разминировав и уничтожив взрывное устройство.

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Марина Совина
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