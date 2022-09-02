Еврокомиссия проследит за соблюдением лимитов на цены на российскую нефть в ЕС

Еврокомиссия будет работать с ЕС над соблюдением лимитов на цены на российскую нефть

Еврокомиссия будет работать со странами Евросоюза, чтобы те соблюдали лимит цен на российскую нефть, согласованный в рамках «Большой семерки» (G7). Об этом пишет ТАСС.

Министры финансов стран «Большой семерки» договорились об установлении «потолка» цен на российскую нефть во время встречи 2 сентября. Эта мера направлена на снижение доходов России от экспорта энергоресурсов, а также на уменьшение финансирования военных действий на Украине.

Стоимость нефти ограничат с 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. При этом страны G7 собираются разработать специальный механизм смягчения, позволяющий наиболее уязвимым и нуждающимся странам получать доступ к российской нефти.