Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Очевидцы рассказали о гибели девочки под колесами мусоровоза под Москвой

Очевидцы рассказали о гибели ребенка под колесами мусоровоза в подмосковной Истре

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Очевидцы аварии в подмосковной Истре, в ходе которой мусоровоз сбил девочек, одна из которых погибла, рассказали о случившемся. Их слова приводит «Пятый канал».

«Кричал кто-то дико, мама, мать кричала… И кричал этот водитель, плакал», — вспоминает житель Истры.

По словам очевидцев, водитель мусоровоза не нарушил правила дорожного движения — несовершеннолетние переходили дорогу в неположенном месте.

«Просто они вышли. Прямо на дорогу. Водитель не видел. Конечно. Виноват не водитель», — рассказал свидетель смертельной аварии.

Авария под Москвой произошла в четверг, 1 сентября. Мусоровоз сбил двух детей трех и пяти лет, которые без матери переходили дорогу. Трехлетний ребенок погиб. По данным СМИ, погибшая девочка шла вместе с матерью и пятилетней сестрой на линейку в школу. Следователи возбудили уголовное дело.

Полиция задержала мужчину, который был за рулем мусоровоза. Им оказался, как сообщают СМИ, 33-летний житель Пензенской области. В областном Минздраве заявили, что пострадавшая при наезде мусоровоза девочка находится в состоянии средней тяжести, медики оказывают ей необходимую помощь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Запад обвинили в применении пятой статьи устава НАТО из-за Украины
Минсельхоз опроверг информацию о запрете поставок из ЕС масел для кондитеров
Очевидцы рассказали о гибели девочки под колесами мусоровоза под Москвой
Полиция задержала напавших на российское золотодобывающий прииск
Девушка заказала нижнее белье в сети и смогла надеть его только на собаку
ООН организует миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
В США назвали условие для возобновления переговоров с Россией по ДСНВ
Популярная порноактриса рассказала о попытке убить ее
ЕС призвал Сербию разрешить проведение гей-парада
На Украине спрогнозировали уровень безработицы в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.