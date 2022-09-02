Очевидцы рассказали о гибели девочки под колесами мусоровоза под Москвой

Очевидцы рассказали о гибели ребенка под колесами мусоровоза в подмосковной Истре

Очевидцы аварии в подмосковной Истре, в ходе которой мусоровоз сбил девочек, одна из которых погибла, рассказали о случившемся. Их слова приводит «Пятый канал».

«Кричал кто-то дико, мама, мать кричала… И кричал этот водитель, плакал», — вспоминает житель Истры.

По словам очевидцев, водитель мусоровоза не нарушил правила дорожного движения — несовершеннолетние переходили дорогу в неположенном месте.

«Просто они вышли. Прямо на дорогу. Водитель не видел. Конечно. Виноват не водитель», — рассказал свидетель смертельной аварии.

Авария под Москвой произошла в четверг, 1 сентября. Мусоровоз сбил двух детей трех и пяти лет, которые без матери переходили дорогу. Трехлетний ребенок погиб. По данным СМИ, погибшая девочка шла вместе с матерью и пятилетней сестрой на линейку в школу. Следователи возбудили уголовное дело.

Полиция задержала мужчину, который был за рулем мусоровоза. Им оказался, как сообщают СМИ, 33-летний житель Пензенской области. В областном Минздраве заявили, что пострадавшая при наезде мусоровоза девочка находится в состоянии средней тяжести, медики оказывают ей необходимую помощь.

