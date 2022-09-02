Названо возможное наказание для оскорбившего Путина россиянина

Адвокат Карабанов: красноярцу, оскорбившему Путина, грозит до года лишения свободы

Красноярцу, оскорбившему президента России Владимира Путина и уехавшему в Турцию, может грозить до одного года лишения свободы и объявление в международный розыск с риском экстрадиции. Тем не менее, ввиду сложившейся геополитической обстановки, вероятность того, что Турция выдаст россиянина, невысока. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил московский адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

Мужчина из Красноярска попал под проверку по уголовной статье «Оскорбление представителя власти» за плакат с оскорбительной надписью в адрес Путина и упоминанием фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. На данный момент красноярец проживает на территории Турции. Об этом сообщило издание Baza.

«Действия мужчины действительно попадают под признаки преступления по 319 статье УК РФ, которая предусматривает наказание до одного года лишения свободы, — сказал Карабанов. — Также предусматривается возможность объявления человека в федеральный розыск для установления его местоположения, а также объявление в международный розыск».

Правозащитник отметил, что ввиду сложившейся геополитической обстановки работа Интерпола, который и занимается розыском преступников, осложнена. Кроме того, велика вероятность, что и Анкара проявит некую лояльность к международной повестке.

«Вполне возможно, что Турция откажет в выдаче россиянина. Особенно если он попросит политического убежища. В таком случае он может избежать уголовной ответственности и получить статус политического беженца», — считает адвокат.

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