В Ozon опровергли принудительную ликвидацию последствий пожара сотрудниками

Сотрудник Ozon опроверг информацию о принуждении ликвидировать последствия пожара

В пресс-службе Ozon опровергли сообщения о принуждении сотрудников ликвидировать последствия пожара. Так в беседе с «Лентой.ру» представители компании отреагировали на сообщения об обязательных работах.

Вечером 1 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудников Ozon заставляют своими силами ликвидировать последствия пожара на Новой Риге до 9 сентября — разбирать завалы, выносить мусор. Утверждалось, что руководство экономит на рабочей силе, а несогласным угрожает увольнениями.

Разбором сгоревших блоков сотрудники Ozon не занимаются пресс-служба Ozon

«Когда мы говорим об "устранении последствий", мы имеем в виду разбор и вывоз товаров из первого, уцелевшего, блока склада. Вывозом занимались сотрудники склада, но санкций не было, если они отказывались», — отметили в пресс-службе Ozon.

При этом сотрудники склада, которые работали на вывозе товаров, получали оплату в размере среднего заработка, заявили в компании. «Также участвовали сотрудники офиса, более 1500 человек, на добровольной основе», — сообщили в Ozon.

В пресс-службе рассказали, что сотрудникам сгоревшего склада предложили возможность перехода на другие логистические объекты в Центральном регионе.

Один из сотрудников Ozon, пожелавший остаться анонимным, отметил, что впервые услышал о таком принуждении в компании. «Это неправда. У Ozon достаточно бюджета, чтобы не экономить в таких ЧП», — добавил он.

3 августа в Подмосковье загорелся склад интернет-магазина Ozon, расположенный в городском округе Истра. Тушение пожара длилось более 17 часов. В результате происшествия погиб один человек, 13 пострадали.