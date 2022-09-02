ЗАЭС запустила пятый реактор после аварийной остановки

Украинский «Энергоатом» заявил, что на Запорожской АЭС снова запустили пятый реактор

Украинская компания «Энергоатом» сообщила о запуске пятого реактора на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после аварийной остановки. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«Сейчас на станции работают два энергоблока, которые производят энергию для нужд Украины. Претензий к работе оборудования и систем безопасности нет», — сказано в сообщении.

В компании отметили, что реактор был подключен к энергосети в пятницу в 13:10 по московскому времени и продолжает набор мощности.

25 августа ЗАЭС впервые полностью отключили от энергосети. В «Энергоатоме» заявили, что из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, находящейся недалеко от станции, дважды отключалась последняя, четвертая линия связи ЗАЭС с украинской энергосистемой. Компания уточнила, что остальные три линии были повреждены ранее в ходе обстрелов.

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что два энергоблока атомной станции отключила от сети автоматическая система. Он отметил, что произошло возгорание территории охранной зоны из-за удара со стороны Украины по линиям электропередачи в районе ЗАЭС, поэтому Запорожская область осталась без электроснабжения.

Балицкий сообщил, что после устранения пожара один блок запустили в работу, также удалось восстановить электроснабжение всех городов и районов Запорожья.

