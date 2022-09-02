В Совфеде предупредили о возможной войне в ЕС из-за провокаций стран Прибалтики

Климов заявил, что провокации стран Прибалтики могут спровоцировать большую войну в ЕС

Латвия, Литва и Эстония делают все для демилитаризации их Россией, проводя антироссийскую политику. Однако провокации «прибалтийских политических гномиков» могут спровоцировать большую войну в Евросоюзе (ЕС), предупредил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в Telegram.

Сенатор напомнил, что 260 лет назад вассальное герцогство Курляндия и Семигалия обязалось не чинить препятствий русскому транзиту и строительству у них православных храмов. Теперь там находятся Латвия, Литва и Эстония, которые «чинят помехи российскому транзиту, да и всему русскому».

Парламентарий отметил, что эти страны делают все, чтобы Россия их демилитаризовала. «Проблема лишь в том, что прибалтийские политические гномики могут-таки спровоцировать четвертую (от Наполеона до Гитлера) большую войну в Европе. А это уже не только дело их провинциального выбора», — заявил Климов.

Ранее в Министерстве иностранных дел России пообещали принять меры в ответ на снос советских памятников в Прибалтике. Там подчеркнули, что в ответ на «русофобские действия» прибалтийских республик страна примет асимметричные меры, прежде всего — в политической и экономической сферах.