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В МИД пообещали ответить на снос советских памятников в Прибалтике

МИД России заявил об асимметричных мерах в ответ на снос советских памятников в Прибалтике

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Министерстве иностранных дел (МИД) России пообещали принять меры в ответ на снос советских памятников в Прибалтике. Об этом говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что в ответ на «русофобские действия» прибалтийских республик РФ примет асимметричные меры, прежде всего — в политической и экономической сферах.

«Мы не сторонники того, чтобы уподобляться тем, кто разжег эту вакханалию и отвечать их же варварскими методами. Однако то, что происходит сейчас в государствах Прибалтики, для нас неприемлемо и, безусловно, скажется на состоянии двусторонних отношений с этими странами, которые и без того уже находятся в полном упадке», — пояснили в МИД.

Ранее в Риге снесли скульптуру «Родина-мать», посвященную воинам-освободителям латвийской столицы от нацистской оккупации, а в эстонской Нарве перенесли в военный музей танк-памятник Т-34. В Литве в свою очередь заявили о готовности демонтировать памятник советским солдатам в Вильнюсе.

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Алевтина Запольская
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