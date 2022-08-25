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В Литве пообещали «уважительно» снести советский мемориал

Мэр Вильнюса Шимашюс пообещал «уважительно» перенести памятник советским солдатам

Фото: Kontis Satunas / Wikipedia

Литва готовится последовать примеру Эстонии и Латвии и демонтировать памятник советским солдатам в Вильнюсе. Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс пообещал, что снос будет «уважительным». Об этом сообщает Telegram-канал BALTNEWS.

«Это будет перенос, а не демонтаж. Он будет перемещен уважительным и ясным образом. Будет ли он сниматься по частям, отдельными сегментами, будет решаться. Это также вопрос технических возможностей», — пояснил мэр литовской столицы.

Литовские власти надеются избежать «рижского сценария», когда на акциях протеста полицией были задержаны несколько десятков человек.

В начале июня Вильнюсская дума единогласно приняла решение о сносе мемориала солдатам Красной армии на Антакальнисском кладбище. Точная дата демонтажа будет определена на заседании местного совета в середине сентября.

Ранее в столице Латвии Риге снесли скульптуру «Родина-мать», посвященную воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. В свою очередь, в эстонской Нарве власти демонтировали танк-памятник Т-34.

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Татьяна Антоненко
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