Снос скульптуры «Мать-Родина» в Риге попал на видео

Скульптура «Мать-Родина» раскололась при сносе памятника освободителям Риги

Скульптура «Мать-Родина» раскололась при сносе памятника освободителям Риги. Тяжелая техника столкнула ее с постамента, из-за чего памятник упал и разбился. Видео сноса опубликовал латвийский портал TVNET.

На запись попал момент, как гусеничные экскаваторы сталкивают статую с постамента, после чего она падает и раскалывается.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после демонтажа памятник уничтожат. Он объяснил это тем, что Музей оккупации не признал ни одну из частей комплекса художественной ценностью.

При этом, как сообщает портал Delfi, директор Национального художественного музея в Латвии Мару Лаце заявила, что ее очень волнует судьба входящей в ансамбль созданной Айварсом Гулбисом женской скульптуры, так называемой Ники.

«Мне как историку искусства небезразлична дальнейшая судьба скульптуры Айварса Гулбиса. Образный язык послания, которое несет конкретная работа, в том числе фигурное решение, форма и другие выразительные средства, могут быть оценены как высокопрофессиональные, качественные и соответствующие актуальным художественным критериям своего времени», — подчеркнула она.

Снос памятника воинам-освободителям Риги начался 23 августа. После демонтажа монумент будет уничтожен. По периметру дежурит полиция, вокруг комплекса находится не менее десяти микроавтобусов силовиков.

Жители Риги намерены выйти на акцию в знак протеста против сноса памятника. Рижане объявили сбор в 21:00 по местному времени, с собой участников просят приносить цветы и свечи.

Ранее партия «Русский союз Латвии» (РСЛ) подала заявку в думу Риги на проведение акции протеста против сноса памятника воинам-освободителям, сообщил портал Delfi. Митинг, на который планировали прийти около 100 человек, был намечен на 22 августа, однако мэрия не согласовала пикет из-за мер безопасности и начала демонтажа. Тем не менее около 50 человек все же пришли на митинг. В течение часа протестующих разогнали, семеро были задержаны.

12 мая сейм Латвии принял закон, прекращающий действие 13-й статьи договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений. На следующий день Рижская дума проголосовала за снос памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги.

Монумент в Риге открыли в ноябре 1985 года в честь победы в Великой Отечественной войне. С 1996 года неоднократно поднимался вопрос о его сносе.