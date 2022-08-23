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В Латвии пригрозили депортацией всем несогласным со сносом советского памятника

МИД Латвии: за незаконные действия при демонтаже памятника иностранцев могут депортировать

Фото: РИА Новости

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что все иностранцы, которые будут совершать несанкционированную деятельность у демонтируемого памятника воинам-освободителям Риги, могут быть депортированы из страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если какой-либо иностранец (независимо от госпринадлежности) будет уличен в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа памятника в Парке Победы, он будет внесен в список нежелательных для Латвии лиц и выслан из страны», — прокомментировал Ринкевич в Twitter, обращаясь ко всем несогласным со сносом монумента.

Утром 23 августа стало известно о начале сноса памятника воинам-освободителям Риги. По периметру комплекса дежурит полиция, вокруг находятся не менее десяти микроавтобусов силовиков. Жители Риги объявили о готовности защищать памятник.

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Татьяна Антоненко
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