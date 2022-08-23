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В Риге снесли первую скульптуру памятника воинам-освободителям

В Латвии снесли первого солдата памятника воинам-освободителям Риги

Фото: Roman Koksarov / Reuters

В Латвии снесли первую скульптуру памятника воинам-освободителям Риги. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», публикуя видео с места уничтожения монумента.

На кадрах видно, как внутри огороженной территории два экскаватора заваливают фигуру солдата. Изначально в мемориальном ансамбле было три фигуры советских военных.

Снос памятника начали утром 23 августа. По периметру комплекса дежурит полиция, вокруг находится не менее десяти микроавтобусов силовиков.

Вскоре стало известно о намерении местных жителей защищать памятник воинам-освободителям латвийской столицы. Рижане объявили о встрече возле уничтожаемого мемориального ансамбля 23 августа в 21:00 по местному времени, с собой просят приносить цветы и свечи.

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Василий Мека
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