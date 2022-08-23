Delfi заявило начале демонтажа ступеней у памятника Освободителям Риги

В Латвии начался снос памятника воинам — освободителям Риги, возле монумента дежурит полиция, сообщает новостной портал Delfi. После сноса монумент намереваются уничтожить.

«У подножия памятника работает экскаватор, который демонтирует ступени. Ему помогает экскаватор поменьше, перевозящий строительный мусор в контейнер. Территория объекта огорожена, между деревьями натянуты ленты, размещены заборы. Также там размещены контейнеры для строительного мусора и жилые вагоны для строителей», — говорится в сообщении.

По периметру уничтожаемого мемориального ансамбля дежурит полиция, вокруг комплекса находятся не менее десяти микроавтобусов силовиков.

13 июля в Латвии опубликовали перечень советских монументов, которые власти республики намереваются снести. В списке фигурируют такие объекты, как обелиск советским воинам-освободителям Риги, памятник защитникам Лиепаи в 1941 году, памятник советским латышским партизанам, памятные камни командирам партизанских отрядов, памятные камни неизвестному солдату и другие.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после демонтажа памятник уничтожат. Он объяснил это тем, что Музей оккупации не признал ни одну из частей комплекса художественной ценностью.