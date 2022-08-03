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В Латвии уничтожат монумент Освободителям Риги после демонтажа

Мэр Стакис заявил, что памятник Освободителям Риги будет уничтожен после демонтажа

Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

Советский памятник Освободителям Риги будет уничтожен после демонтажа. Об этом местному телевидению рассказал мэр города Мартиньш Стакис, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам мэра, после демонтажа памятника не планируется сохранять какие-либо его части, поскольку Музей оккупации не признал ни одну из частей комплекса художественной ценностью. Объект будет полностью утилизирован, подчеркнул он.

В мае парламент Латвии принял закон, прекращающий действие 13 статьи договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений. Благодаря этому Рижская дума смогла одобрить снос монумента воинам Советской Армии — освободителям Риги.

Власти Ленинградской области предложили разместить объект у себя. Латвийские власти сначала согласились сотрудничать, но позже передумали отдавать монумент.

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Алиса Реброва
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