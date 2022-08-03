В Латвии уничтожат монумент Освободителям Риги после демонтажа

Мэр Стакис заявил, что памятник Освободителям Риги будет уничтожен после демонтажа

Советский памятник Освободителям Риги будет уничтожен после демонтажа. Об этом местному телевидению рассказал мэр города Мартиньш Стакис, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам мэра, после демонтажа памятника не планируется сохранять какие-либо его части, поскольку Музей оккупации не признал ни одну из частей комплекса художественной ценностью. Объект будет полностью утилизирован, подчеркнул он.

В мае парламент Латвии принял закон, прекращающий действие 13 статьи договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений. Благодаря этому Рижская дума смогла одобрить снос монумента воинам Советской Армии — освободителям Риги.

Власти Ленинградской области предложили разместить объект у себя. Латвийские власти сначала согласились сотрудничать, но позже передумали отдавать монумент.