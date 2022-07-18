В Латвии передумали передавать памятник «Освободителям Риги» в Россию

Мэр Риги отказался от обещания передать памятник «Освободителям Риги» властям Ленобласти

Латвийские власти отказались от обещания передать памятник «Освободителям Риги», который вскоре должны демонтировать в столице, администрации Ленинградской области. Об этом сообщает Baltnews со ссылкой на губернатора российского региона Александра Дрозденко.

Решение о массовом сносе советских памятников Латвия утвердила в начале июня. Глава Ленобласти написал мэру Риги Мартиньшу Стакису письмо, в котором сообщил о готовности принять памятник советским воинам. Тот подтвердил готовность сотрудничать.

Однако спустя полтора месяца власти латвийской столицы передумали, сначала заявив, что не получали письма. Позже они ответили, что все же ознакомились с его содержанием, но решили отказать.

«Совсем не удивлены, что за таким долгим ответом последовал отказ. (...) И не получится у мэра Риги Мартиньша Стакиса "быстренько" решить организационные вопросы и демонтировать памятник Освободителям... в конце лета. Уж слишком много русских в Риге, которые просто так не отступят и будут приносить цветы даже на пустырь!» — заявил Дрозденко.

12 мая парламент Латвии принял закон, прекращающий действие 13 статьи договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений. На следующий день Рижская дума проголосовала за снос памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги.