Захарова назвала вакханалией действия Латвии по отношению к советским памятникам

Захарова предупредила власти Латвии о межэтническом конфликте из-за сноса памятников

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала вакханалией действия властей Латвии по отношению к советским памятникам и предупредила о том, что они могут привести к межэтническому конфликту. Ее цитирует РИА Новости.

«Затеянная латвийскими властями вакханалия в отношении памятников не только разрушает фундамент нормальных межгосударственных отношений, но и провоцирует межэтнический конфликт в латвийском обществе», — заявила Захарова.

Инициаторы подобной политики, похоже, не понимают этого, считает представитель МИД РФ. Действия властей Риги, которые ночью собрали цветы у памятника Освободителям с помощью коммунальной техники, Захарова назвала кощунством и глумлением над «священной памятью павших».

Утром 10 мая тракторы собрали и вывезли на свалку цветы, возложенные к памятнику Освободителям 9 мая. После этого рижане принесли новые букеты.

12 мая сейм Латвии принял законопроект, прекращающий действие 13-й статьи договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений. Таким образом власти разрешили снос памятника, однако окончательное решение должна принять Рижская дума. Тем временем в стране за сутки собрали более 100 тысяч евро на снос монумента.