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Жители Риги объявили о готовности защищать памятник воинам-освободителям

Жители Риги готовятся защищать памятник воинам-освободителям города, его начали сносить

Фото: РИА Новости

Жители Риги намереваются защищать памятник воинам-освободителям латвийской столицы вечером во вторник, 23 августа, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Ранее стало известно о начале сноса монумента.

Рижане объявили о встрече возле уничтожаемого мемориального ансамбля в 21:00 по местному времени, с собой просят приносить цветы и свечи.

Утром 23 августа стало известно о начале сноса памятника. По периметру комплекса дежурит полиция, вокруг находятся не менее десяти микроавтобусов силовиков.

За несколько дней до начала уничтожения монумента, 19 августа, глава МВД балтийской республики Кристапс Эклонс заявил, что правоохранительные органы Латвии готовы к возможным протестам против демонтажа комплекса. «Именно к этому готовятся все службы безопасности и органы самоуправления Риги, мы разрабатываем все возможные сценарии тесного взаимодействия. Мы будем готовы предотвратить разрастание потенциальных беспорядков», — сообщил Эклонс.

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Василий Мека
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