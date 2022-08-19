Латвия заявила о готовности к протестам из-за советского памятника

МВД Латвии: силовики готовятся к протестам из-за сноса памятника Освободителям Риги

Правоохранительные органы Латвии и власти Риги заявили о готовности к возможным протестам против сноса памятника Воинам-Освободителям в столице. Об этом глава МВД балтийской республики Кристапс Эклонс заявил в эфире TV3.

«Именно к этому готовятся все службы безопасности и органы самоуправления Риги, мы разрабатываем все возможные сценарии тесного взаимодействия. Мы будем готовы предотвратить разрастание потенциальных беспорядков», — пояснил глава МВД.

В сообщении также упоминалось, что накануне член партии «Русский союз Латвии» Мирослав Митрофанов объявил об акции протеста 22 августа на площади за монументом. Эклонс ранее заявлял, что сотрудники полиции будут жестко пресекать любые действия, которые могут возникнуть в процессе демонтажа памятника Освободителям Риги со стороны его защитников.

Ранее посольство России в Риге прокомментировало решение властей Латвии снести памятник погибшему советскому дипкурьеру Теодору Нетте. В российском посольстве назвали демонтаж памятника «актом надругательства над мемориалом легендарному сотруднику Народного комиссариата иностранных дел СССР» и выразили по этому поводу «решительный протест».

Мэр Риги Мартиньиш Стакис 3 августа заявил о том, что администрация города планирует демонтировать памятник Воинам-Освободителям. Он также добавил, что будет рассмотрен вопрос о финансировании сноса монумента, на который планируется потратить 2 миллиона евро.