В российском посольстве прокомментировали снос памятника в Латвии

Посольство России в Риге прокомментировало снос памятника Теодору Нетте в Латвии

Посольство России в Риге прокомментировало решение властей Латвии снести памятник погибшему советскому дипкурьеру Теодору Нетте. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

В российском посольстве назвали демонтаж памятника «актом надругательства над мемориалом легендарному сотруднику Народного комиссариата иностранных дел СССР» и выразили по этому поводу «решительный протест».

«Рассматриваем этот недружественный шаг как очередную провокацию, подтверждающую незрелость местных властей в вопросе соблюдения международных обязательств, взятых Латвией в военно-мемориальной сфере», — отметили в дипмиссии.