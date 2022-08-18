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В российском посольстве прокомментировали снос памятника в Латвии

Посольство России в Риге прокомментировало снос памятника Теодору Нетте в Латвии

Кадр: телеграм-канал «BALTNEWS»

Посольство России в Риге прокомментировало решение властей Латвии снести памятник погибшему советскому дипкурьеру Теодору Нетте. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

В российском посольстве назвали демонтаж памятника «актом надругательства над мемориалом легендарному сотруднику Народного комиссариата иностранных дел СССР» и выразили по этому поводу «решительный протест».

«Рассматриваем этот недружественный шаг как очередную провокацию, подтверждающую незрелость местных властей в вопросе соблюдения международных обязательств, взятых Латвией в военно-мемориальной сфере», — отметили в дипмиссии.

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Алевтина Запольская
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В российском посольстве прокомментировали снос памятника в Латвии
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