В России предупредили о последствиях демонтажа танка-памятника Т-34 в Эстонии

Сенатор Цеков предупредил, что война с памятниками закончится плохо для Эстонии

Эстонские власти, исходя из своей политики, затеяли войну с памятниками, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он добавил, что ни одно государство не может развиваться без опоры на прошлое. О последствиях демонтажа танка-памятника Т-34 в Нарве он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Танк-памятник Т-34 в Нарве демонтировали 16 августа. Его решили перенести с постамента в Эстонский военный музей. Власти страны решили пойти на такой шаг, несмотря на протесты местных жителей.

Факт возмутительный. Власти Эстонии руководствуются сейчас ненавистью к России, для них это уже норма политики, которую они проводят, и из-за этого они затеяли войну с памятниками Сергей Цеков сенатор Совфеда

Политик отметил, что подобное поведение присуще многим прибалтийским странам. «Эстония обеспечила бы себе полнейшую безопасность при условии абсолютно уважительного отношения к России и к своему общему прошлому с Россией, как и все прибалтийские страны. Жили бы и радовались. Но они, к сожалению, выбирают худший вариант взаимоотношения с Россией», — высказался сенатор.

Сенатор считает, что решение о демонтаже танка-памятника Т-34 может сказаться на эстонской государственности. «Закончится это все очень плохо для Эстонии. Страна, которая так относится к своему прошлому, далеко не уедет. Надо помнить, что Эстония теряет свое население в большом количестве. Эстонцы уезжают за пределы государства. Будущего у государства, которое не помнит прошлого, нет», — заключил он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что помимо танка Т-34, эстонские власти перенесут еще шесть советских памятников в Эстонский военный музей из соображений внутренней безопасности. Так, демонтажу будут подвергнуты мемориальные плиты на Петровской площади, обелиск красноармейцам и другие монументы.