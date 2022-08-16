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Посольство России отреагировало на демонтаж памятника Т-34 в Эстонии

Посольство России назвало демонтаж памятника Т-34 в Нарве войной с исторической правдой

Фото: Telegram-канал посольства России в Эстонии

Посольство России в Эстонии отреагировало на демонтаж памятника-танка Т-34 в Нарве. Комментарий опубликован в Telegram диппредставительства.

Дипломаты назвали демонтаж ряда памятников, символизирующих победу над фашистской Германией в годы Второй мировой войны, среди которых и танк Т-34, «позорной войной с исторической правдой». «Возможно, эстонские политики не осознают, что своими действиями они фактически способствуют реабилитации нацизма, однако от этого их историческая вина и ответственность перед грядущими поколениями меньше не становится», — добавили они.

В посольстве заявили, что «жалкие попытки скрыть исторические факты» обречены на провал, а «имена тех, кто уничтожал памятники воинам-освободителям, займут заслуженное место на доске позора мировой истории».

16 августа в Нарве начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в Эстонский военный музей. Власти Эстонии решили пойти на такой шаг, несмотря на протесты местных жителей.

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Марина Совина
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