Тарпищев прокомментировал отказ украинской теннисистки пожать руку сопернице

Шамиль Тарпищев оценил отказ украинки пожать руку сопернице фразой «все относительно»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев одной фразой оценил отказ украинской теннисистки Марты Костюк пожать руку белоруске Виктории Азаренко после матча US Open. Его слова приводит РИА Новости.

«Руки не пожали, но ракетками же они коснулись. Так что все относительно. Во время пандемии ковида все тоже друг друга ракетками благодарили», — прокомментировал ситуацию Тарпищев.

Встреча Азаренко и Костюк прошла 1 сентября в рамках второго круга US Open. После матча украинка отказалась пожать руку сопернице, однако спортсменки обменялись касаниями ракеток. Белорусская теннисистка заявила, что не удивлена поступком Костюк и не считает это «важной историей».

Победу в матче одержала белорусская спортсменка со счетом 6:2, 6:3. По решению Женской теннисной ассоциации (WTA) она выступает на турнире в нейтральном статусе.