Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Карен Хачанов
Сегодня
21:00 (Мск)
Джек Дрэйпер
US Open (м)
Вероника Кудерметова
Сегодня
19:30 (Мск)
Далма Галфи
US Open (ж)
Даниил Медведев
Завтра
03:30 (Мск)
У Ибин
US Open (м)
Сельта
Сегодня
22:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|4-й тур
Спорт

Тарпищев прокомментировал отказ украинской теннисистки пожать руку сопернице

Шамиль Тарпищев оценил отказ украинки пожать руку сопернице фразой «все относительно»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев одной фразой оценил отказ украинской теннисистки Марты Костюк пожать руку белоруске Виктории Азаренко после матча US Open. Его слова приводит РИА Новости.

«Руки не пожали, но ракетками же они коснулись. Так что все относительно. Во время пандемии ковида все тоже друг друга ракетками благодарили», — прокомментировал ситуацию Тарпищев.

Встреча Азаренко и Костюк прошла 1 сентября в рамках второго круга US Open. После матча украинка отказалась пожать руку сопернице, однако спортсменки обменялись касаниями ракеток. Белорусская теннисистка заявила, что не удивлена поступком Костюк и не считает это «важной историей».

Победу в матче одержала белорусская спортсменка со счетом 6:2, 6:3. По решению Женской теннисной ассоциации (WTA) она выступает на турнире в нейтральном статусе.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В Совфеде предупредили о возможной войне в ЕС из-за провокаций стран Прибалтики
Россиян предупредили об опасности планирования поездок в закрывающиеся страны
Росгвардия перехватила подозреваемого в пособничестве ВСУ
Бородина назвала недвижимость приоритетом
Россия обвинила США в препятствовании мирным переговорам Палестины и Израиля
Польша даст Германии время на ознакомление с требованиями о репарациях
КНДР назвала эксперта ООН по правам человека «марионеткой» США
Туристка сделала татуаж на отдыхе и осталась с четырьмя бровями
Тарпищев прокомментировал отказ украинской теннисистки пожать руку сопернице
В Евросоюзе приготовились ввести ограничения цен на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.