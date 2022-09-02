Российская теннисистка вышла в четвертый круг US Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертый круг US Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертый круг US Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В третьем раунде Кудерметова, посеянная под 18-м номером, обыграла представительницу Венгрии Далму Галфи. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:0. Продолжительность матча составила 46 минут.

В следующем круге чемпионата Кудерметова сыграет с пятой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. В предыдущем раунде соперница россиянки оказалась сильнее американки Шелби Роджерс (4:6,6:4,6:3).

Еще одна россиянка, Людмила Самсонова, поборется за выход в четвертый круг с сербской теннисисткой Александрой Крунич. Матч состоится 2 сентября в 23:15.

