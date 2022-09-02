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В России начал оживать вторичный рынок ипотеки

Frank RG: вторичный рынок ипотеки в России начал оживать

Фото: Станислав Трифонов / Lenta.ru

Вторичный рынок ипотеки в России начал оживать — доля выданных на покупку готового жилья кредитов вернулась к уровню 2021 года. Об этом говорится в исследовании Frank RG.

В июле 2022 года на долю кредитов на вторичную недвижимость пришлось 62 процента от общего объема выданной ипотеке. В марте показатель упал до 59 процентов после повышения ключевой ставки Центробанком — «вторичка» не субсидируется государством, поэтому брать ипотеку на такое жилье стало менее выгодно. Доля кредитов на готовую недвижимость продолжила падать, достигнув 45 процентов в апреле, а затем 44 процентов в мае.

К началу лета ключевая ставка снизилась, что привело к смягчению условий ипотечных программ. В июле средние рыночные ставки по ипотеке опустились до 10,1–10,5 процентов. По словам проектного лидера Frank RG Ольги Филипповой, нынешний уровень ставок позволил реализовать отложенный с весны спрос.

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«Однако в денежном выражении объем выдач сократился на 37 процентов к июлю прошлого года — 165 млрд против 261 млрд рублей», — отметила Филиппова. Согласно информации Frank RG, в июле 2022 года было выдано 56 тысяч кредитов на вторичном рынке жилья на 165 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в России стали выдавать больше ипотеки. С начала года банки выдали кредитов на общую сумму более 2,6 триллиона рублей. Спрос на ипотеку продолжает расти четыре месяца подряд.

Александра Качан
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