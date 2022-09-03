Тренер «Адана Демирспор» оценил игру Дзюбы

Тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла отметил голевое чутье Артема Дзюбы

Главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла оценил игру российского форварда команды Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам специалиста, россиянин пока отстает от партнеров по команде по физическим кондициям, но обладает голевым чутьем, поэтому может помочь клубу в нужный момент.

«Он дал очень позитивный импульс коллективу. Он быстро освоился в команде. Считаю, что Артем — игрок, который оказывает большое влияние на раздевалку», — отметил Монтелла.

18 августа Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» на один год с возможностью продления на один сезон. В составе команды он провел два матча, в которых забил один мяч.