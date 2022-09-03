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После ухода Coca-Cola в российских магазинах стало больше колы

После ухода из страны Coca-Cola в российских магазинах стало продаваться больше колы

Фото: Bradley Pisney / Unsplash

В первом полугодии 2022 года в основных российских торговых сетях стало продаваться больше напитков со вкусом колы. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

В частности, за январь-июль 2021 года в продаже в торговых сетях имелось 169 наименований газированных напитков, во вкусе которых присутствует кола. За семь месяцев текущего года их количество увеличилось на 10 процентов — до 186 брендов.

Ассортимент газировки со вкусом колы вырос, несмотря на уход брендов крупнейших международных производителей — Coca-Cola и PepsiCo, которые решили прекратить производство и продажу в России своих наиболее популярных напитков.

В конце августа сообщалось, что продукцию компании Coca-Cola в России собираются продавать под брендом «Добрый кола», при этом, российское подразделение будет работать под названием Multon Partners. Об этом рассказал основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров, который сообщил о получении соответствующего уведомления от Coca-Cola. Выбор названия, по словам предпринимателя, видимо, может быть обусловлен известностью бренда соков «Добрый», который выпускает принадлежащая Coca-Cola компания «Мултон».

О решении остановить производство на территории России, а также продажу напитков под брендами Coca-Cola зарубежная компания объявила в июне. В стране у нее есть десять заводов.

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Игорь Дмитров
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