Фигуристка из Эквадора рассказала о желании потренироваться у Тутберидзе

Фигуристка из Эквадора Валентина Куэва рассказала о желании потренироваться у Тутберидзе

Эквадорская фигуристка Валентина Куэва рассказала о том, что ее вдохновляет россиянка Александра Трусова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Она ломает все схемы и восприятие этого спорта людьми! Например, четверные. Она единственная женщина, кто умеет их так делать. И, будучи девушкой, выйти и сделать пять четверных в олимпийской программе — это вау!» — восхитилась Куэва.

Спортсменка из Эквадора также рассказала о желании потренироваться у россиянки Этери Тутберидзе. «Она известна по всему миру фигурного катания, мне кажется. Если помечтать — я хотела бы однажды потренироваться в ее группе. Это было бы круто!» — отметила Куэва.

Эквадорская спортсменка родилась в 2005 году. В нынешнем сезоне она дебютировала на международных соревнованиях, выступив на юниорском этапе Гран-при во Франции.