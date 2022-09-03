В США российский «Охотник» назвали провалом

19FortyFive: российский ударно-разведывательный БПЛА «Охотник» является провалом

Российский ударно-разведывательный тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» является провалом. Так перспективное изделие назвал обозреватель американского издания 19FortyFive Стив Балестриери.

«Российские военные никогда не испытывают недостатка в грандиозных предсказаниях о возможностях своих новых образцов техники. Но реальность часто не соответствует ожиданиям», — говорится в публикации.

В издании отметили, что с момента презентации российский беспилотник получил несколько усовершенствований, в частности плоское сопло, которое снижает радиолокационную заметность этого БПЛА.

Автор уверяет, что по конструкции российский «Охотник» напоминает американский беспилотник RQ-170 Sentinel, один из которых был захвачен иранцами. Обозреватель допускает, что Тегеран мог поделиться им с Москвой.

Балестриери пишет, что в настоящее время «Охотник» существует в виде прототипа, которому перед началом серийного производства только предстоит пройти все испытания, способные выявить недостатки БПЛА.

«Другим важным фактором является способность России постоянно финансировать, разрабатывать и производить новые конструкции, что не является чем-то само собой разумеющимся», — уверяет обозреватель.

В декабре 2021 года издание The Drive заметило, что Москва выполнила свое обещание по созданию более совершенного прототипа БПЛА «Охотник», который должен выступить ведомым истребителя пятого поколения Су-57.