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Кадырову предрекли новую должность

Политолог Гращенков предположил, что Кадыров вскоре может занять новый пост

Фото: Михаил Суслов / Коммерсантъ

Политическая деятельность главы Чечни Рамзана Кадырова давно переросла статус простого губернатора, убежден директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. В беседе с «Лентой.ру» он предположил, что Кадыров вскоре может занять новую должность.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «сегодня узнал» о том, что является главным «долгожителем» среди российских губернаторов. Об этом 3 сентября он написал в своем Telegram-канале. «Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск», — отметил Кадыров.

«Вся публичная политическая деятельность Рамзана Кадырова давно переросла статус простого губернатора. Он активно участвует в разных федеральных политических событиях. Начиная от того, что он один из главных спикеров по теме специальной военной операции (СВО), заканчивая старыми историями, когда Кадыров выступал с критикой политических партий или высказывал позицию мусульман России», — заявил Гращенков.

Политолог сообщил, что информация о возможной смене Кадыровым политической должности уже была и ранее.

Давно ходят слухи и домыслы, что Кадырову хочется какого-то федерального статуса

Илья Гращенковполитолог

«Не исключено, что рано или поздно Рамзан Кадыров оставит кого-то из своих людей управлять регионом, а сам займется какими-то федеральными историями. Учитывая СВО и активное участие Кадырова, может быть, это связано с дальнейшим управлением этими территориями или связано с какими-то силовыми постами», — предположил он.

Ранее 3 сентября Кадыров заявил, что в Чечне завершилось формирование 78-го мотострелкового полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который вошел в состав 42-й мотострелковой дивизии.

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Алена Шевченко
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