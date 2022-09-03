Кадырову предрекли новую должность

Политолог Гращенков предположил, что Кадыров вскоре может занять новый пост

Политическая деятельность главы Чечни Рамзана Кадырова давно переросла статус простого губернатора, убежден директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. В беседе с «Лентой.ру» он предположил, что Кадыров вскоре может занять новую должность.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «сегодня узнал» о том, что является главным «долгожителем» среди российских губернаторов. Об этом 3 сентября он написал в своем Telegram-канале. «Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск», — отметил Кадыров.

«Вся публичная политическая деятельность Рамзана Кадырова давно переросла статус простого губернатора. Он активно участвует в разных федеральных политических событиях. Начиная от того, что он один из главных спикеров по теме специальной военной операции (СВО), заканчивая старыми историями, когда Кадыров выступал с критикой политических партий или высказывал позицию мусульман России», — заявил Гращенков.

Политолог сообщил, что информация о возможной смене Кадыровым политической должности уже была и ранее.

Давно ходят слухи и домыслы, что Кадырову хочется какого-то федерального статуса Илья Гращенков политолог

«Не исключено, что рано или поздно Рамзан Кадыров оставит кого-то из своих людей управлять регионом, а сам займется какими-то федеральными историями. Учитывая СВО и активное участие Кадырова, может быть, это связано с дальнейшим управлением этими территориями или связано с какими-то силовыми постами», — предположил он.

Ранее 3 сентября Кадыров заявил, что в Чечне завершилось формирование 78-го мотострелкового полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который вошел в состав 42-й мотострелковой дивизии.

